Avstrijcem Lahti, Slovenija peta

Lahti, 9. februarja - Avstrijski smučarski skakalci Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck in Stefan Kraft so zmagovalci ekipne tekme za svetovni pokal v Lahtiju na Finskem. To je bila prva avstrijska zmaga po skoraj dveh letih, prišla pa je pravočasno, saj je bila tekma tudi generalka pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Seefeldu.