S trga se umikajo dodatne količine spornega kebaba

Ljubljana, 9. februarja - Distributer kebaba poljskega proizvajalca s trga umika še dodatne količine kebaba, v katerem je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrdila navzočnost salmonele in ostankov zdravila ketoprofen. Sporno meso je bilo namreč uporabljeno tudi pri istem proizvodu drugih količin, ki so že bile distribuirane.