Ljubljana, 9. februarja - V 1. A DOL za ženske so v soboto odigrali le dve tekmi. Odbojkarice GEN-I Volleyja so z lahkoto opravile svojo nalogo, v domači dvorani so s 3:0 premagale Roto-Kema Puconce. Z novimi tremi točkami so samo še potrdile prvo mesto na prvenstveni razpredelnici.