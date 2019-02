Lahti, 9. februarja - Slovenski skakalci Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Jernej Damjan in Žiga Jelar so po polovici ekipne tekme v Lahtiju na Finskem na sedmem mestu. Slovenci so zbrali 413,9 točke in za vodilnimi Avstrijci zaostajajo že za več kot 80 točk.