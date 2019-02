Ekipna zmaga Nemkam, Slovenke druge na Ljubnem

Ljubno ob Savinji, 9. februarja - Slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Jerneja Brecl so na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem na ekipni preizkušnji osvojile drugo mesto. Zmagale so Nemke, tretje so bile Avstrijke.

Zmagovalke Carina Vogt, Anna Ruprecht, Juliane Seyfrath in Katharina Althaus so presegle tisoč točk (1001,3), Slovenke so jih imele na koncu 975,9, Avstrijke Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder, Chiara Hölzl in Eva Pinkelnig pa na tretjem mestu 936,9 točke. V boju za stopničke so za 2,6 točke ugnale Japonke.

"Super je bilo, vesele smo, da nam je uspelo dobiti še drugo ekipno tekmo. Vzdušje tukaj je res odlično, že zdaj pa se veselimo prvenstva v Seefeldu, upam, da bomo ponovile takšne skoke," je bila po tekmi zadovoljna Althausova.

Za Slovenke je današnje drugo mesto druga uvrstitev na stopničke ta konec tedna, saj je bila Bogatajeva tretja na petkovi posamični tekmi. Nemke pa so po tekmi v Zau dobile še drugo ekipno preizkušnjo v sezoni.

Nemke so bile danes za vse ostale tekmice premočne, vodile so že po prvi seriji. A domače skakalke so, tudi ob spodbudi večtisočglave množice, že po polovici tekme pokazale, da nameravajo uresničiti napovedi pred tekmo o tem, da se bodo borile za vrh.

Prva je nastopila Breclova, ki je v prvi seriji po 81,5 metra zasedla četrto mesto v skupini, še bolje je nato svoj nastop opravila Rogljeva, ki je imela drugo oceno druge skupine. Skočila je 82,5 metra, Slovenijo pa že popeljala na drugo mesto. Dobre nastope domačih je nadaljevala Nika Križnar, ki ji je uspel najdaljši skok prve serije, pristala je pri 91,5 metra. Križnarjeva je Slovenijo približala vodilni Nemčiji. Kot zadnja Slovenka je nastopila včerajšnja junakinja Urša Bogataj. Tekmovalke iz zadnje skupine so skakale z dveh zaletov nižje, Bogatajeva pa je pristala pri 84,5 metra.

Breclova je zdržala pritisk in tudi v drugo še enkrat skočila 81,5 metra, podobno pa je nato uspelo tudi Rogljevi. Kljub meter krajšemu skoku kot v prvi seriji je povečala prednost pred zasledovalkami, le Nemke so se še bolj utrdile v vodstvu. Rogljeva je skočila 81,5 metra, Slovenija pa si je po padcih Avstrijke in Norvežanke skorajda že zagotovila drugo mesto.

Še boljši skok kot v prvo je v drugi seriji prikazala danes zelo razpoložena Križnarjeva. Skočila je kar 93,5 metra, kar je bil najdaljši skok tekme. Bila je daleč najboljša v svoji skupini, vendar je bil zaostanek za Nemkami že prevelik, tako da so Slovenke ostale na drugem mestu.

"Brez besed sem, uspela sta mi dva super skoka. Res sem zelo zadovoljna in komaj čakam, da še jutri napadem in želim si prikazati dva taka skoka kot danes," je pričakovanja za posamično tekmo opisala Križnarjeva. Na vrhu je ostala le še Bogatajeva, ki je brez težav ubranila drugo mesto. Zadnji skok slovenskih skakalk na današnji tekmi je meril 89,5 metra.

"Odlično vzdušje danes na Ljubnem, res so me gledalci ponesli in tudi vse punce. Vse smo pokazale največ, kar smo lahko in smo zelo vesele, Nemke pa so bile danes premočne," je bila nastopa celotne reprezentance vesela Bogatajeva.

Z nastopi svojih skakalk je bil zadovoljen tudi trener Zoran Zupančič: "Danes nam je uspelo osem odličnih skokov. Nasmejan sem praktično že od samega začetka, saj sem videl, da so punce zelo dobro razpoložene. Ob tej priložnosti pa bi se rad zahvalil tudi vsem, ki so omogočili to tekmovanje. Predvsem Nika je danes skakala izjemno, odpravila je svojo težavo, ni bila preveč agresivna v zraku, tako da je lahko naredila tudi lep doskok. Če bi bila danes na sporedu posamična tekma, bi bila Nika zmagovalka in veselimo se jutrišnjega dne."

Na Ljubnem bo v nedeljo še ena posamična tekma svetovnega pokala.