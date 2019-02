Finski kombinatorci dobili domačo tekmo

Lahti, 9. februarja - Finski nordijski kombinatorci so razveselili svoje navijače na tekmi svetovnega pokala v Lahtiju in po dolgem času dobili tekmo v svetovnem pokalu. Njihova prva ekipa je bila najboljša v ekipni konkurenci, Eero Hirvonen in Ilkka Herola, šesta po skoku, sta imela v zaključku več moči od Norveške I, Norvežana sta premagala za dve desetinki sekunde.