Kline zadovoljen s smučanjem, Hrobat si je na startu zamislil lep sončen dan

Are, 9. februarja - Slovenska smukaška vrsta je imela po smuku na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Areju, ki je potekal ob močnem sneženju in slabi vidljivosti, precej mešane občutke. Še najbolj zadovoljen je bil Boštjan Kline, ki je z 20. mestom prišel do svojega tretjega najboljšega dosežka v sezoni.