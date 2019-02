Umrl priznani francoski pisatelj in ilustrator Tomi Ungerer

Pariz, 9. februarja - V starosti 87 let je umrl mednarodno priznani francoski pisatelj, grafik in ilustrator knjig za otroke in odrasle Tomi Ungerer. Ungerer je umrl ponoči v Corku na Irskem na domu svoje hčerke, so danes poročali francoski mediji. Znan je po svojem obsežnem opusu, ki med drugim obsega več kot 150 knjig in skoraj 40.000 ilustracij in risb.