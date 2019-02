Ekipna zmaga Nemkam, Slovenke druge na Ljubnem

Ljubno ob Savinji, 9. februarja - Slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Jerneja Brecl so na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem na ekipni preizkušnji osvojile drugo mesto. Zmagale so Nemke, tretje so bile Avstrijke.

Zmagovalke Carina Vogt, Anna Ruprecht, Juliane Seyfrath in Katharina Althaus so presegle tisoč točk (1001,3), Slovenke so jih imele na koncu 975,9, Avstrijke Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder, Chiara Hölzl in Eva Pinkelnig pa na tretjem mestu 936,9 točke. V boju za stopničke so za 2,6 točke ugnale Japonke.

Za Slovenke je današnje drugo mesto druga uvrstitev na stopničke ta konec tedna, saj je bila Bogatajeva tretja na petkovi posamični tekmi.

Na Ljubnem bo v nedeljo še ena posamična tekma svetovnega pokala.