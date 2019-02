Vsi Slovenci že končali sprint v Lahtiju

Lahti, 9. februarja - Po zelo uspešnih kvalifikacijah sprinta v prosti tehniki na tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Lahtiju so v četrtfinalu nato izpadli prav vsi slovenski predstavniki. Prepočasni so bili zmagovalka kvalifikacij Eva Urevc, Vesna Fabjan, Katja Višnar, Anamarija Lampič in Miha Šimenc.