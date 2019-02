Štafetni rekord na dvoranskem DP, Šutejevi norma za EP

Novo mesto, 9. februarja - Lovrenc Valič, Jakob Janez Vodeb, Luka Končina in Lovro Mesec Košir so v štafeti ljubljanskega Massa na dvoranskem atletskem prvenstvu Slovenije v Novem mestu postavili nov slovenski članski rekord v štafeti na 4 X 400 m; tekli so tri minute, 21 sekund in 21 stotink.