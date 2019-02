Škotska bo leta 2023 gostila prvo SP vseh kolesarskih športov

Glasgow, 9. februarja - Svetovno prvenstvo vseh kolesarskih športov bo leta 2023 prvič v Glasgowu in na Škotskem, je potrdila Mednarodna kolesarska zveza Uci. Tovrstna SP bodo zatem na vsaka štiri leta. Na združenem prvenstvu se bodo merili v cestnem in gorskem kolesarstvu, v BMX-u in na stezi, trajalo pa bo dva tedna.