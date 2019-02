Prometna nesreča na dolenjski avtocesti brez poškodovanih

Ljubljana, 9. februarja - V jutranji prometni nesreči na dolenjski avtocesti med priključkoma Smednik in Drnovo proti Obrežju sta bili udeleženi tovorno vozilo in vozilo s pripetim priklopnikom za prevoz vozil, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so povzročitelju izrekli globo.