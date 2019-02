Od danes boljša zaščita pred ponarejenimi zdravili za večjo varnost bolnikov v EU

Ljubljana, 9. februarja - Države članice EU danes začenjajo izvajati določila uredbe, ki zagotavlja nov sistem sledljivosti zdravil od proizvajalca do končnega uporabnika in s tem večjo varnost za bolnike. Kot so zapisali na ministrstvu za zdravje, je to pomemben korak v boju proti vstopu ponarejenih zdravil v zakonito verigo preskrbe z zdravili.