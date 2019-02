Dončić prvi strelec Dallasa ob porazu proti Milwaukeeju

Dallas, 9. februarja - Košarkarji Dallas Mavericks so se v noči na soboto pomerili z najboljšo ekipo severnoameriške lige NBA Milwaukee Bucks in pred domačimi gledalci klonili s 107:122. Mladi slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil z 20 točkami prvi strelec Dallasa, v statistiko je 19-letnik vpisal še tri skoke in dve asistenci. Dallas je doma klonil osmič po vrsti.