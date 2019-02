Ljubljana, 9. februarja - V 1. SFL so v petek zvečer odigrali vseh pet tekem 15. kroga. Najvišjo zmago so dosegli futsalisti Dobovca Pivovarne Kozla. Do treh točk so prišli tudi vodilni Mariborčani. Obe omenjeni ekipi pa v 16. krogu čaka derbi, medsebojna tekma v Rogaški Slatini.