Tudi slovenska misija pri ZN praznovala kulturni praznik

New York, 9. februarja - Slovenska misija pri ZN v New Yorku je v rezidenci veleposlanice Darje Bavdaž Kuret pripravila praznovanje Prešernovega dne s pevskim nastopom Ajde Stine Turek in Kristine Rajgelj Ray ob spremljavi vibrafonista Vida Jamnika in Ryana Slatka na klaviaturah.