Poslovil se je britanski igralec Albert Finney

London, 8. februarja - V 82. letu starosti se je danes poslovil priznani britanski igralec in petkratni nominiranec za oskarja Albert Finney. Gledalcem je verjetno najbolj ostal v spominu s filmi, kot so Tom Jones, Annie, Umor na Orient Expressu, Velika riba in Erin Brockovich, so poročale tuje tiskovne agencije.