Evropske borze teden zaključile s padci

Frankfurt/Pariz/London, 8. februarja - Indeksi na evropskih borzah so zadnji trgovalni dan v tem tednu še poglobili padce. Vlagatelji po vsem svetu so pesimistični po napovedih, da se bo gospodarska rast nadalje upočasnjevala, in po namigih, da konca trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko še ni na vidiku. Evro in cene nafte so se gibale ob izhodišču.