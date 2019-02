V New Yorku na prodaj poslopje nekdanjega Trumpovega hotela Grand Hyatt

New York, 9. februarja - Hotelska korporacija Hyatt se je odločila, da proda znameniti hotel Grand Hyatt na 42. ulici na Manhattnu v New Yorku pri postaji Grand Central, ki ga je pomagal zgraditi sedanji predsednik ZDA Donald Trump. Kupuje ga projektant TF Cornerstone skupaj s skladom, ki upravlja z denarjem Michaela Della. Hotel bodo podrli in postavili novo stolpnico.