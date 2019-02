Britanca z dresom Katarja v ZAE priprli

Abu Dabi, 8. februarja - Varnostni organi v Združenih arabskih emiratih so konec januarja priprli Britanca, ki je med azijskim prvenstvom nosil dres nogometne reprezentance Katarja. Novico so potrdili v britanskem zunanjem ministrstvu in dodali, da bodo svojemu državljanu, ki je bil v ZAE na dopustu, skušali pomagati in da so v stiku z lokalnimi oblastmi v ZAE.