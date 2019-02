Urša Bogataj: Nisem verjela, da bo danes prišel moj čas

Ljubno ob Savinji, 8. februarja - Triindvajsetletna Urša Bogataj je postala junakinja slovenskega tabora prvi dan skakalnega praznika na Ljubnem ob Savinji. Dolgo je čakala na svoje prve stopničke v svetovnem pokalu, to zimo je že kazala dobre skoke na treningih in v kvalifikacijah, na tekmah pa se ji je podrlo. A danes je sestavila dva lepa skoka in prišla do uspeha kariere.