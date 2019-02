V Postojni 57-letnik umrl nasilne smrti, eni osebi odvzeli prostost

Postojna, 8. februarja - Policisti in kriminalisti so danes zjutraj v bloku v Postojni našli mrtvega 57-letnega moškega, ki je umrl nasilne smrti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Eni osebi so zato odvzeli prostost in je trenutno v policijskem pridržanju. Ogled kraja dogodka še poteka.