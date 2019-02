Magne odločitev ministrstva ne preseneča, a še vedno ne morejo delati

Hoče, 8. februarja - Na zavrnitev pritožbe nevladne organizacije Rovo zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje s strani ministrstva za okolje in prostor so se danes odzvali tudi v Magni. Kot so sporočili, jih takšna odločitev ne preseneča, saj so izpolnili vse zahteve slovenske zakonodaje, po najboljših močeh pa tudi pričakovanja različnih nevladnih organizacij.