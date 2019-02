Na Dunaju 13-letnika z lažno pištolo sprožila policijsko akcijo

Dunaj, 8. februarja - Na eni od postaj podzemne železnice na Dunaju sta v četrtek sredi dneva dva 13-letnika sprožila preplah, saj sta mahala s pištolo. Prestrašeni očividci so poklicali policijo, možje v modrem pa so nato v popolni opremi, z zaščitnimi jopiči, prihiteli na kraj dogodka. Tam so ugotovili, da je šlo le za nenevarno repliko pištole.