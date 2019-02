Francija odpoklic veleposlanika iz Rima označuje za "pomemben signal"

Pariz/Rim, 8. februarja - Odločitev Francije, da svojega veleposlanika v Italiji pokliče na pogovor v Pariz, je bila potrebna, da se je Rimu "poslalo signal", je danes izjavil tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Gruveau. Zaradi zaostrenih odnosov med Rimom in Parizom pa so se kritično odzvali v glavnih francoskih in italijanskih združenjih delodajalcev.