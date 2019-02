Kombinacijski smuk v Areju skrajšan in prestavljen na 11.30

Are, 8. februarja - Muhasto vreme nad Arejem dela preglavice organizatorjem ženske alpske kombinacije. Zaradi slabe napovedi so se odločili za skrajšan kombinacijski smuk, s superveleslalomskega starta. In za eno uro kasnejši začetek. Ker se ob 13. uri obeta prihod vremenske fronte, bodo poizkusili kombinacijski smuk izpeljati že ob 11.30.