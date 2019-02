Četrtouvrščeni Švicar postavil evropski rekord v polmaratonu

Dubaj, 8. februarja - Dvaindvajsetletni Švicar Julien Wanders je na polmaratonu v Združenih arabskih emiratih zasedel četrto mesto in s časom 59 minut in 13 sekund postavil nov evropski rekord. Zmagal je Kenijec Stephen Kiprop (58:42) pred Etiopijcema Abadijem Hadisom, ki je zaostal dve sekundi, in Fikadujem Haftujem, ki je imel 26 sekund zaostanka.