Slovenski kulturni praznik počastili tudi v Ottawi

Ottawa, 8. februarja - Veleposlaništvo v Ottawi je v četrtek v počastitev slovenskega kulturnega praznika pripravilo kulturno-kulinarični dogodek. Praznovanja se je udeležilo več kot 150 predstavnikov slovenske skupnosti, kanadskih političnih in poslovnih krogov ter diplomatskega zbora. Gostje so se seznanili s slovensko glasbeno in plesno ustvarjalnostjo in kulinariko.