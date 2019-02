Newyorške borze utrpele največje izgube v zadnjih dveh tednih

New York, 7. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zopet zaključili v rdečem. Borze so danes utrpele največje izgube v zadnjih dveh tednih. Negativno vzdušje med vlagatelji je posledica neugodnih napovedi Evropske komisije za države EU in opozoril glede trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.