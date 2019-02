Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 2.)

Ljubljana, 7. februarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o potrditvi ponovnega mandata za predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, o stališču zunanjega ministra Mira Cerarja, ki je izrazil upanje, da bi slovenska vlada priznala Juana Guaidoja kot začasnega predsednika Venezuele, in o povečanju slovenskega izvoza in uvoza v primerjavi z lanskim letom.