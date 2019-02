ZPS: Pred nakupom preverite, koliko sladkorja vsebuje kašica in ali ima dodane aditive

Ljubljana, 10. februarja - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je izvedla primerjalno ocenjevanje instant žitnih in mlečno-žitnih kašic za dojenčke. Ocenjevalci so največkrat znižali ceno zaradi dodanega sladkorja, nepotrebnih aditivov ali zavajajočih navedb na izdelku, so v ZPS zapisali v sporočilu za javnost.