Vonnova na startu kombinacije, Štuhčeva s številko 9, Ferkova s številko 16

Are, 8. februarja - Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Areju bodo danes podelili nov komplet odličij, in sicer v ženski alpski kombinaciji. Na startu kombinacijskega smuka s številko 1 je poslavljajoča se ameriška zvezdnica Lindsey Vonn. Barve Slovenije bosta branili Ilka Štuhec, ki ima na smuku startno številko 9, in Maruša Ferk s startno številko 16.