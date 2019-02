Kmečka zveza NSi za več slovenske hrane v shemi javnega naročanja

Ljubljana, 7. februarja - Kmečka zveza NSi je na današnjem srečanju med drugim govorila o stanju kmetijstva v Sloveniji ter o problematiki varne in kakovostne hrane. Člani so se zavzeli za vključitev znamke Izbrana kakovost v shemo javnega naročanja za vrtce, bolnišnice in druge javne zavode, so sporočili iz NSi.