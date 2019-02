V predsedniški palači pogovor o poklicih in potencialu mladih

Ljubljana, 7. februarja - V predsedniški palači je predsednik Borut Pahor priredil pogovor z nekdanjimi dijaki, ki so sodelovali v kariernih in podjetniških krožkih slovenskih srednjih šol, z naslovom Svet išče ideje. Na njem so med drugim omenjali, da ni pomembno, ali si v nekem poklicu moški ali ženska ter da v Sloveniji manjka samozavesti, povezovanja in sodelovanja.