Večina analiziranih vzorcev poljskega mesa ustrezna

Ljubljana, 7. februarja - Mikrobiološke preiskave in preiskave na ostanke veterinarskih zdravil poljskega mesa so pokazale, da so vsi vzorci ustrezni, razen vzorca kebaba, za katerega je bil že v sredo po ugotovitvi salmonele sprožen postopek umika in odpoklica. Iz Panvite so medtem sporočili, da je analizirano meso iz njihovega obrata neoporečno.