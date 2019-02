Centralne banke lani kupile največ zlata v skoraj 50 letih

London, 9. februarja - Centralne banke so lani kupile 651,5 tone zlata, kar je 74 odstotkov več kot predlani in največ po letu 1971, kaže poročilo Svetovnega sveta za zlato. Ta razloge pripisuje predvsem negotovostim, povezanim z napetostmi na trgovinskem področju in brexitom. Zlato namreč ohranja sloves zelo varne naložbe.