Podaljšan rok za zbiranje idejne zasnove za slovenski paviljon na Expu 2020

Ljubljana, 7. februarja - Gospodarsko ministrstvo je za teden dni podaljšalo rok za prejem idejne zasnove za slovenski paviljon na Expu 2020 v Dubaju. Ponudbe pričakujejo najkasneje do 19. februarja opoldne, so sporočili z ministrstva in ponovili, da postopke za izbor in izvedbo slovenske predstavitve v Dubaju izvajajo skladno z zakonodajo s področja javnih naročil.