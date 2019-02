Za GZS podatki o decembrski blagovni menjavi pričakovano šibki

Ljubljana, 7. februarja - Podatki o blagovni menjavi Slovenije za mesec december so bili po besedah glavnega ekonomista pri Analitiki GZS Bojana Ivanca pričakovano šibki. Izvoz je bil medletno višji za dva odstotka, uvoz pa za šest odstotkov, je zapisal in dodal, da v prihodnjih mesecih na GZS pričakujejo, da bo rast izvoza znašala med tremi in štirimi odstotki.