SBI TOP višje

Ljubljana, 7. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je zadnji trgovalni dan v tednu sklenil z majhno rastjo. Promet je bil razmeroma skromen, posredniki so sklenili za 640.590 evrov prometa, od tega tretjino z delnicami Krke. Največ so sicer v prvi kotaciji pridobile delnice Pozavarovalnice Sava in Luke Koper.