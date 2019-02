Kitajska podjetja lani prevzela manj evropskih

München, 9. februarja - Kitajska podjetja, ki jim številni očitajo prevzemanje evropskih podjetij zgolj zaradi pridobivanja visoke tehnologije, so lani v Evropi prevzela manj podjetij, kaže raziskava podjetja Ernst & Young. To je do rezultata prišlo na podlagi skupnega zneska za prevzeme, ki je lani dosegel 31 milijard dolarjev oz. skoraj pol manj kot predlani.