Bank of England znižala napoved gospodarske rasti

London, 7. februarja - Britanska centralna banka Bank of England je zaradi ohlajanja globalnega gospodarstva in negotovosti glede brexita znižala letošnjo napoved rasti britanskega gospodarstva z 1,7 na 1,2 odstotka. Če se bo napoved uresničila, bo to najpočasnejša rast v zadnjem desetletju. Guverner banke je ob tem posvaril pred brexitom brez dogovora.