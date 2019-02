Fides napoveduje boj za ureditev položaja zdravnikov na vseh ravneh

Ljubljana, 7. februarja - V zdravniškem sindikatu Fides so danes izrazili podporo zdravnikom na primarni ravni. Predlagali bodo spremembo uredbe o povečanem obsegu dela, ki se bo nanašala izključno na delo zdravnikov po standardih in normativih, tako za primarno kot tudi sekundarno in terciarno raven. Še ena njihova zahteva pa bo izstop iz enotnega plačnega sistema.