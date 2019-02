Celjani po blamaži s Trebanjci verjamejo v presenečenje

Celje, 7. februarja - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sredo doživeli pravo blamažo in na domačem igrišču izgubili proti Trebanjcem v ligi NLB, konec tega tedna pa jih čaka izjemno zahteven obračun evropske lige prvakov s tekmeci iz madžarskega Szegeda. Obračun slovenskih in madžarskih prvakov se bo v nedeljo, 10. februarja, v Zlatorogu pričel ob 17. uri.