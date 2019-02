Izola gosti mednarodni festival Svet refoška

Izola, 9. februarja - Izola danes gosti peti mednarodni festival vin Svet refoška, na katerem bodo svoje proizvode predstavili vinarji iz slovenskih vinorodnih okolišev Slovenska Istra in Kras. Na festivalu, ki bo potekal med 14. in 21. uro v Manziolijevi palači v Izoli, se jim bodo pridružili tudi kolegi iz Italije in Hrvaške, so sporočili organizatorji.