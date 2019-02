EU in Britanija bosta nadaljevali pogovore glede brexita

Bruselj, 7. februarja - EU in Velika Britanija bosta nadaljevali pogovore, da bi zagotovili urejen brexit, preboja za zdaj ni, kaže skupna izjava predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in britanske premierke Therese May, objavljena po njunem današnjem srečanju v Bruslju.