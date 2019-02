Policisti v okolici Novega Mesta v hišni preiskavi zasegli pištolo z naboji

Novo mesto, 7. februarja - Policisti so v sredo zjutraj opravili hišno preiskavo pri 21-letniku iz okolice Novega mesta. Pri tem so odkrili in zasegli neznano pištolo s šestimi naboji, za katero ni imel ustrezne orožne listine. Po končanem strokovnem pregledu bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o orožju, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.