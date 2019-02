Po tožbah zaradi neustreznih razmer v zaporih v šestih letih izplačanih okoli 300.000 evrov odškodnin

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 13. februarja - Slovenija je zaradi neustreznih materialnih pogojev prestajanja pripora ali zapora na podlagi postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in pred domačimi sodišči med letoma 2012 in 2018 po podatkih državnega odvetništva izplačala približno 301.000 evrov odškodnin. Vse kršitve so bile ugotovljene v ljubljanskem zaporu.