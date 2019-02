Sindikat Glosa se je ob kulturnem prazniku poklonil Prešernu in Vodniku

Ljubljana, 7. februarja - Sindikat kulture in narave Slovenije - Glosa je ob petkovem kulturnem prazniku na Prešernovem trgu že tradicionalno pripravil prireditev, s katero so poleg 170. obletnice smrti pesnika Franceta Prešerna obeležili tudi 200. obletnico smrti Valentina Vodnika. Pred Prešernovim kipom sta nastopila bobnar Gal Furlan in igralka Mojca Simonič.