Neurje oktobra lani po Sloveniji povzročilo za skoraj 50 milijonov evrov škode

Ljubljana, 7. februarja - Neurje z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra lani je v 71 občinah na območju gorenjske, koroške, ljubljanske, notranjske, obalne, podravske, severnoprimorske, vzhodnoštajerske in zahodnoštajerske regije povzročilo za 49,8 milijona evrov škode, izhaja iz končne ocene neposredne škode, ki jo je danes sprejela vlada.